''Соціальний ліфт'' Зеленського: ідею можуть ''поховати'' активісти, які відгукнуться на його заклик

Експерт з працевлаштування Тетяна Пашкіна зазначила, що говорити про результати проекту Lift, який за задумом команди президента України Володимира Зеленського, дозволить новим людям прийти в політику і втілити нові ідеї в управлінні державою, зарано. Але старт, на її погляд, непоганий, що свідчить про відгук людей на заклик президента та кількість запропонованих ідей і рішень. За її словами, під питанням лишається, чи зможе команда Зеленського всі ці пропозиції опрацювати.

Так, вона наголосила, що зараз в команді президента намагаються розробити канали з обробки, об'єднання та вирішення питань, але, на її переконання, до кінця року вони будуть мати багато клопоту, аби переробити ту силу силенну інформації, яка на них звалюється.

Загалом, на її думку, за кілька днів, які пройшли від анонсування проекту до його реалізації, говорити про його успішніть передчасно. Вона висловила побоювання, аби вся та велика кількість ідей і бажань не стали "корком" для пляшки проекту, у якої може виявитись завузьке горлечко. Через це, за її словами, є побоювання, що люди можуть будуть зневіреними, про що, власне, попередив і сам Зеленський.

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