Сотні жінок в Росії провели акцію на підтримку політв’язнів - дайджест міжнародних подій

Obozrevatel Відео 09:30, 16.02.2021 Оновлено: 10:16, 16.02.2021

Кореспонденти телеканалу OBOZREVATEL продовжують стежити за ситуацією в світі. У Білорусі проходили акції протесту і затримання. Росіяни влаштували демонстрації на підтримку опозиціонера Навального і всіх політв'язнів. Президент Байден оцінив рішення Сенату про імпічмент Трампа, а в районі Фукусіми в Японії стався сильний землетрус, є постраждалі. Більше про це – в міжнародному огляді.

Коментувати
Відео

Дивіться також

Місія МВФ закінчилася без результатів: Шмигаль розповів про наступний крок

Харківський проректор перепросить та отримає догану за "бандерлогів"

Війська РФ на Донбасі відкрили кулеметний і гранатометний вогонь по ЗСУ. Карта обстрілів

Ф'юрі – Джошуа: букмекери назвали фаворита супербою

Шварценеггер прокоментував смерть олімпійського чемпіона з Макіївки, який став для нього кумиром