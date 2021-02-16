Сотні жінок в Росії провели акцію на підтримку політв’язнів - дайджест міжнародних подій.

Кореспонденти Obozrevatel продовжують відстежувати те, яка нині ситуація у світі. Зокрема, у Білорусі тривали акції протесту і затримання. Росіяни влаштували демонстрації на підтримку опозиціонера Навального та всіх політв'язнів. Президент Байден оцінив рішення Сенату щодо імпічменту Трампа, а в районі Фокусіми у Японії стався сильний землетрус: є постраждалі. Більше про це – у міжнародному огляді.