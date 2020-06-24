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24 червня • оновлено в 21:43
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Соратник Путіна прийшов на парад Перемоги в формі і зізнався, що не служив в армії

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