Соловйов запропонував розділити Україну на три частини

Соловйов запропонував розділити Україну на три частини220 Читати матеріал російською
Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що майже вся територія України нібито повинна бути розділена між Росією, Угорщиною і Польщею.
Нахабний випад він озвучив під час суперечки зі скандальним українським гостем своєї передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" Олександром Охріменко.
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