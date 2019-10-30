Соловйов запропонував розділити Україну на три частини

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що майже вся територія України нібито повинна бути розділена між Росією, Угорщиною і Польщею.

Нахабний випад він озвучив під час суперечки зі скандальним українським гостем своєї передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" Олександром Охріменко.

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