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30 жовтня • оновлено в 13:07
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Соловйов запропонував розділити Україну на три частини

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Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що майже вся територія України нібито повинна бути розділена між Росією, Угорщиною і Польщею.

Нахабний випад він озвучив під час суперечки зі скандальним українським гостем своєї передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" Олександром Охріменко.

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