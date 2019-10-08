Соловйов проговорився про план Кремля по Донбасу

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що Росіяни намір йти на компроміси з Україною і повертати їй контроль над кордоном на сході.

Крім того, він нахабно пригрозив, що кордони України можуть звузитися до території Львівської області. Таку окупаційну риторику рупор Кремля озвучив в ефірі своєї програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" телеканалу "Росія 1".

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