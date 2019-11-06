Соловйов огризнувся на нападки комуністів через Україну

Соловйов огризнувся на нападки комуністів через Україну74 Читати матеріал російською
Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов бурхливо відреагував на звинувачення російських комуністів в тому, що він і його скандальні колеги навмисно розпалюють ворожнечу з Україною.
В якості аргументів на своє виправдання він привів страшилки про Україну екс-головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського. Ними він поділився в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".
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