Соловйов огризнувся на нападки комуністів через Україну

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов бурхливо відреагував на звинувачення російських комуністів в тому, що він і його скандальні колеги навмисно розпалюють ворожнечу з Україною.

В якості аргументів на своє виправдання він привів страшилки про Україну екс-головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського. Ними він поділився в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

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