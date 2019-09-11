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11 вересня • оновлено в 11:26
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Соловьева взорвали слова Сенцова о приезде в Крым на танках

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев разразился возмущениями из-за обещания освобожденного украинского режиссера Олега Сенцова вернуться в Крым на танках.

Своими едкими комментариями по этому поводу он разразился в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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