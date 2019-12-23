Соловьев захотел включить Януковича в "нормандский формат"

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что в следующем "нормандском саммите" принять участие от Украины якобы должны беглые экс-президент и экс-премьер-министр.

Так рупор оккупантов отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов разговаривать только с теми представителями ОРДЛО, которые покинули оккупированные территории и не поддерживают террористов. Язвительный ответ Соловьев озвучил в эфире пропагандистской передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

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