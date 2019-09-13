Соловьев забредил покупкой Украины

Соловьев забредил покупкой Украины158 Читати матеріал російською
Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев оскандалился неадеватной идеей о покупке Россией всей территории Левобережной Украины.
Такой неудачной шуткой он решил отреагировать на новость о желании президента США Дональда Трампа приобрести датскую Гренландию. Язвительный спич рупор путинского режима озвучил на передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1".
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
0
0
0
1
0
0
0
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані