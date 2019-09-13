Головна Новини
13 вересня • оновлено в 19:36
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Соловьев забредил покупкой Украины

158 Читати матеріал російською

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев оскандалился неадеватной идеей о покупке Россией всей территории Левобережной Украины.

Такой неудачной шуткой он решил отреагировать на новость о желании президента США Дональда Трампа приобрести датскую Гренландию. Язвительный спич рупор путинского режима озвучил на передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини