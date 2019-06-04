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Соловьев собрался в Украину на танках

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев громко заявил, что Россия якобы приедет в Украину на танках, чтобы отомстить за снесение памтника совесткому маршалу Георгию Жукову в Харькове.

Он нагло добавил, что по-другому "освободить" страну уже не представляется возможным. Агрессивными угрозами рупор путинского режима разразился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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