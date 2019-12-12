Соловьев размечтался о поездке в Киев
Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что в случае приезда в Киеве якобы первым делом пойдет в мемориал Бабий Яр.
Однако его возмутил тот факт, что добираться туда ему придется по проспекту Степана Бандеры.
Наглыми планами о посещении столицы Украины и возмущениями о декоммунизации он поделился в эфире своей передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1".
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
0
0
1
0
1
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы