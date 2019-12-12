Соловьев размечтался о поездке в Киев

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что в случае приезда в Киеве якобы первым делом пойдет в мемориал Бабий Яр.

Однако его возмутил тот факт, что добираться туда ему придется по проспекту Степана Бандеры.

Наглыми планами о посещении столицы Украины и возмущениями о декоммунизации он поделился в эфире своей передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1".

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