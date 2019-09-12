Соловьев пригрозил Украине кровавыми расправами

Соловьев пригрозил Украине кровавыми расправами514 Читати матеріал російською
Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев разразился маразматичными угрозами. Он заявил, что вскоре Россия якобы дождется времени, когда трупы всех украинских патриотов будут плавать в реках.
Дикое заявление рупора преступного путинского режима прозвучало в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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