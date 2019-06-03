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Соловьев пригрозил новым "походом" в Украину

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев пригрозил вторжением в Украину российской армии для "наведения порядка". Он взбесился из-за сноса в Харькове памятника советскому маршалу Георгию Жукову.

В эфире своей пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" рупор преступного путинского режима разразился оскорблениями в адрес Украины и беспочвенно обвинил ее в нацизме.

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