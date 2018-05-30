Соловьев пригрозил Киеву танками России

Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев вновь "блеснул" угрожающими высказываниями в адрес Украины, заявив, что в ее столицу может войти танковая колонна во главе со сбежавшим в Россию экс-президентом Виктором Януковичем.

Кроме того, выразил глупую уверенность в том, что беглец до сих поря является верховным главнокомандующим украинской армии. Свои имперские мечты Соловьев озвучил в эфире собственной программы на телеканале "Россия 1".