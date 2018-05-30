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Соловьев пригрозил Киеву танками России

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Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев вновь "блеснул" угрожающими высказываниями в адрес Украины, заявив, что в ее столицу может войти танковая колонна во главе со сбежавшим в Россию экс-президентом Виктором Януковичем.

Кроме того, выразил глупую уверенность в том, что беглец до сих поря является верховным главнокомандующим украинской армии. Свои имперские мечты Соловьев озвучил в эфире собственной программы на телеканале "Россия 1".

Особи
Володимир ПутінАдольф Гітлер (Adolf Hitler)Володимир СоловйовЙозеф Геббельс (Joseph Goebbels)
Об'єкти
Росіятероризмсвітовий тероризм
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