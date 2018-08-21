Соловьев обвинил Украину в краже власти у Януковича

Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев нагло заявил, что считает Украину вором, поскольку она якобы "украла" власть у беглого экс-президента Виктора Януковича, действия которого дали России возможность развязать войну.

Более того, именно этим нелепым аргументом он оправдал вторжение агрессора в Крым и его дальнейшую оккупацию. Своими неадекватными умозаключениями Соловьев поделился в эфире собственной программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".