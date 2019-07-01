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Соловьев нашел наглое объяснение войне в Украине

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев назвал вторжение России в Украину и вмешательство страны-агрессора в ее внутренние дела вынужденной мерой.

Он возмутился тем, что украинцы постоянно выбирают лидером того, кто не подходит Кремлю. Наглое оправдание действий оккупантов он озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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