Соловьев едко высказался о переговорах Путина с Зеленским

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев отбросил возможность телефонных переговоров президента Украины Владимира Зеленского с лидером России Владимиром Путиным об установлении мира на Донбассе.

Он ехидно отметил, что с такими предложениями главе страны-агрессора даже не стоит звонить. Такую позицию он озвучил во время спора с украинским общественным деятелем Вадимом Трюханом в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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