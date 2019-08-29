Сьогодні відбувається перше засідання нової Верховної Ради

Сьогодні Україна святкує День пам'яті захисників. Цей день своїм указом призначив президент Зеленський.

Сьогодні на своє перше засідання збирається нова верховна рада. Депутати складуть присягу, її зачитає найстарший за віком народний обранець. Це буде 78-мирічний Юлій Іоффе з "Опозиційної платформи - За життя".

Далі сформують президію першої сесії та відбудеться доповідь попереднього спікера Верховної Ради. Після цього до народних обранців звернеться із посланням президент України. І вже сьогодні депутати можуть почати процес призначення нового уряду України. Якщо урочистості та офіційна частина затягнеться, то призначенням нового уряду народні обранці займатимуться вже 3 вересня.

Журналіст OBOZREVATEL Юрій Пугач побував під стінами нової Верховної Ради і на власні очі побачив, що там відбувається. Він зазначив, що 9 скликання нової Верховної Ради України розпочало свою роботу із покладання квітів до Стіни пам'яті полеглих за Україну.

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