Роздягніться - ви в ефірі: Том Сода

Том Сода – потенційний вогняний терорист, має бажання ламати Всесвіт. Погрожує не давати спати ночами, якщо його розбудять. Не приведи господи його зачепити - одразу запропонує два варіанти: або стати самим першим і особливим, або бігти подалі. Не рахує ночі і дні. Чи рахує дівчат – зараз дізнаємося.

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