Собчак потролила Тодоренко за фільм про домашнє насильство

Obozrevatel Відео 09:43, 11.10.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Ніцой звинуватила Львів у скочуванні в "русскій мір": де ваш бандерівський прапор

Дзеркальна дата 10.10.2020: що означає і як вплине на людей

Україна випередила росіян задовго до 1929-го року

Війська РФ відкрили вогонь на Донбасі, ЗСУ "промовчали" – штаб ООС

Дзідзьо фантастично виконав гімн України перед матчем з Німеччиною. Відео