Собака - перша домашня тварина, приручених ще до переходу до землеробства і скотарства. Вона може бути більш відданою, ніж люди. За десятки тисяч років з'явилися безліч порід, пристосованих під найрізноманітніші завдання.

Собака - найкращий друг людини Скріншот з відео

Собака - найкращий друг людини Скріншот з відео

Якщо поставити поруч датського дога і чихуа-хуа, то остання дістане першому лише до п'яти. Однак будь-яка собака, незалежно від своїх розмірів, традиційно вважається (і заслужено) вірним другом, супутником і помічником людини.

Собака - найкращий друг людини Скріншот з відео

Собака - найкращий друг людини Скріншот з відео

Собаки допомагають людині в полюванні, на війні і в мирному житті, служать провідниками сліпих і няньками для дітей, а часом роблять заради людей справжні самовіддані подвиги. Героїчним собакам навіть поставлено чимало пам'ятників.

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