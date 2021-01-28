Снігопади у Польщі, 80 тисяч жителів без світла — дайджест міжнародних подій

Obozrevatel Відео 12:00, 28.01.2021 Оновлено: 12:32, 28.01.2021

Снігопади у Польщі, 80 тисяч жителів без світла — дайджест міжнародних подій

  • Трамп відкрив "офіс колишнього президента", який відповідатиме за його діяльність як ексглави держави.

  • Смертельна автокатастрофа у Бразилії: загинуло більше 20 людей.

  • В Іспанії сталася серія землетрусів, прем'єр країни закликав людей зберігати спокій.

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