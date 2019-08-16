Сміттєзвалище під Борисполем може стати причиною авіакатастроф: еколог

Засновниця проекту "Україна без сміття" Євгенія Аратовська прокоментувала екологічний стан в Україні та світі.

Вона зазначила, що існуюча статистика про те, що кожен українець викидає близька 300 кг сміття не рік, є правдивою. Еколог заявила, що, в цілому, щороку більше ніж 10 млн тон сміття потрапляє на сміттєзвалища. І це все накопичується з року в рік. Там багато скла, пластику, металів, таких матеріалів, які не розкладаються сотнями тисяч років, додала експерт.

Вона заявила, що її родина, яка складається з 4 осіб на місяць продукує лише 400 кг сміття. Вони сортують сміття, намагаються не утворювати зайвого сміття, небезпечні відходи передають на переробку.

Вона порадила завжди носити із собою торбинки з тканини. Тоді відпаде потреба постійно купувати пластикові пакети в супермаркетах. Експерт радить також відмовлятись від запакування кожної групи товарів в окремий пакет, навіть якщо на касі в супермаркеті касир це робить самостійно.

В Україні також існує величезна проблема зі сміттєзвалищами. І ця проблема може стосуватися навіть таких сфер, як авіаційні перевезення. Днями, наприклад, у РФ впав літак, який пролітав над сміттєзвалищем і йому у двигуни потрапила величезна кількість птахів. Це були чайки, які, як відомо, харчуються сміттям. Подібна ситуація може статися і в аеропорті Бориспіль, який також знаходиться поруч із величезним сміттєзвалищем.

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