Смикни за мотузочку: скандал з російським роботом в США виявився промо-аферою

Скандал, що виник напередодні через російського робота-промоутера Promobot, "збитого" автомобіль Tesla Model S на автопілоті, отримав продовження. Блогер з ніком Vitauskas, на соєю сторінці в Твіттері опублікував скріншоти відео інциденту з виділеними сумнівними ділянками. За його словами, росіяни, щоб привернути увагу, влаштували виставу: витягли ляльку на дорогу і смикнули за мотузочку.