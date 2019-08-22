Сміх без причини: чому гумористичні шоу на українському ТБ несмішні

Українське телебачення раз по раз намагається оволодіти вершинами гумористичного жанру. Спроби вкрай невдалі, але ТВ-канали не перестають вражати наполегливістю з підкорення неосяжного.

"Новий канал" у новому сезоні буде намагатися розсмішити відразу кількома новими проектами. Так, "Медфак" це чергова спроба поєднати два невичерпних, на думку продюсерів ТВ-каналу, джерела гумору: судентство і медицину. Очевидно, що перед очима у них стоять рейтинги російських серіалів "Універ" та "Інтерни", проте, схоже, що творці "українського національного продукту" мало що розуміють не тільки у сіткомах, але й у гуморі як такому.

Але це не тільки проблема у ігрових стрічках. Розважальні шоу, судячи з рекламних роликів, спіткає та ж доля.

Так, реклама нового розважально-гумористичного проекту "Діти проти зірок", не показали нам ані розваг, ані гумору, ані дітей. Крім дітей самих зірок, які, як зазначають автори проекту, унікальні. Сподіваємось, що під кінець шоу автори знайдуть унікальних дітей не тільки у українських медійних персон, але й у пересічних українців.

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