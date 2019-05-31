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Смертельний і не лікується: педіатр розповіла про хворобу, яку можуть перенести невакциновані діти

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Педіатр Анна Горбань зазначила, що протягом тривало часу, від початку Незалежності України, через перебої з постачанням вакцин, поставки недоброякісних препаратів для щеплень, через абсурдні негативні забобони, населення масово відмовлялось проводити вакцинацію, а довіра до цього процесу була майже зруйнована. ТеперЮ за її словами, таку довіру дуже важко відновити.

Проблеми високого рівня, які утворились в наслідок такого ставлення, даються в знаки. Навіть ті форми легкого кору, якими хворіють діти, які не були щеплені, викликають у батьків певну радість від такого перебігу хвороби. Проте, лікарка зазначила, що приблизно 300 дітей на 1 млн невакцинованих перехворівших, можуть захворіти дуже серйозними хворобами.

За її словами, ті діти, що перехворіли, але не були щеплені, можуть захворіти на підгострий склерозуючий паненцефаліт, який є смертельним і не лікується.

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