Смертельна ДТП на Львівщині – Виборчі дільниці в РФ закрили з питань безпеки – НБУ оштрафував "Сбербанк" – новини на ObozTV

Двоє людей загинули, ще троє у лікарні. На трасі Львів-Шегині вранці зіткнулися автоцистерна та два мікроавтобуси. У Львівській ОДА закликають правоохоронців притягнути до відповідальності керівників дорожніх служб, які мають стежити за станом траси.

Центральна виборча комісія України закрила виборчі дільниці у Росії задля безпеки. За словами очільника МЗС Павла Клімкіна, українці, які у Росії схочуть прийти на вибори президента України чи взяти участь у роботі виборчих комісій - опиняться під ковпаком ФСБ.

Нацбанк України оштрафував "Сбербанк" на 95 млн грн. Причина: російський банк масово видавав клієнтам готівку з рахунків, які можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів чи фіктивним підприємництвом.

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