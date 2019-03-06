МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

Смертельна аварія на Боярській трасі під Києвом: Obozrevatel News о 10:00 від 06.03.2019

276Читати матеріал російською

Смертельна аварія на Боярській трасі

Під Києвом потрійна аварія забрала життя двох людей. ДТП сталася неподалік від міста Вишневе на трасі. Зіткнулися три автомобілі. За попередніми даними, легковик LADA вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Honda, зачепивши ще один – Форд

Вбивство бізнесмена у столиці

Поліція розпочала кримінальне провадження щодо розстрілу бізнесмена у Дніпровському районі Києва. Злочин розслідують за статтею "умисне вбивство". У поліції кажуть: на цей час розглядають кілька версій, одна з них - вбивство із корисливих мотивів - оскільки чоловік займався ювелірним бізнесом.

Психіатрична експертиза для українських моряків

Захоплених Росією українських військовослужбовців збираються відправити на психіатричну експертизу. Про це повідомив адвокат Микола Полозов. За його словами, 5 березня відбулися слідчі дії щодо трьох моряків Сергія Цибізова, Романа Мокряка та Юрія Без’язикого.

Дивіться випуски новин на ObozTV о 10:00, 11:00, 12:00 і 15:00. О 18:00 - Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Obozrevatel News" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Obozrevatel NewsЕфіри Oboz TV

Новини

Всі новини