Смертельна аварія на Боярській трасі під Києвом: Obozrevatel News о 10:00 від 06.03.2019

Смертельна аварія на Боярській трасі

Під Києвом потрійна аварія забрала життя двох людей. ДТП сталася неподалік від міста Вишневе на трасі. Зіткнулися три автомобілі. За попередніми даними, легковик LADA вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Honda, зачепивши ще один – Форд

Вбивство бізнесмена у столиці

Поліція розпочала кримінальне провадження щодо розстрілу бізнесмена у Дніпровському районі Києва. Злочин розслідують за статтею "умисне вбивство". У поліції кажуть: на цей час розглядають кілька версій, одна з них - вбивство із корисливих мотивів - оскільки чоловік займався ювелірним бізнесом.

Психіатрична експертиза для українських моряків

Захоплених Росією українських військовослужбовців збираються відправити на психіатричну експертизу. Про це повідомив адвокат Микола Полозов. За його словами, 5 березня відбулися слідчі дії щодо трьох моряків Сергія Цибізова, Романа Мокряка та Юрія Без’язикого.

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