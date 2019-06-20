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Смерть Тимчука стане "висяком"? Озвучені нові версії загибелі нардепа

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Загибель народного депутата України від "Народного фронту" Дмитра Тимчука стане черговим "висяком"?

Обговорюємо це питання з гостем студії – колишнім командиром батальйону "Айдар", позафракційним депутатом Верховної Ради Сергієм Мельничуком.

"Не треба виключати можливість, що це було замовлення від спецслужб РФ. Виконавцями могли бути українці або група, що прийшла – це потрібно, щоб слідство розглядало", – каже Мельничук.

Чи можливий проросійський реванш в Раді? Як відреагують на політику чинної влади українці і чи готові вони до чергової революції? Як президенту Володимиру Зеленському та його команді правильно розставити акценти? Про політичні розклади і прогнози на найближче майбутнє дізнайтеся з цього випуску Студії Obozrevatel.

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