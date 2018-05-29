Смерть дитини на Донбасі, арешт Антона Геращенко - новини на Oboz TV

Через численні обстріли населених пунктів з боку бойовиків, загинула 15-річна дівчина. Військовослужбовець 30-ї окремої ОМБР Збройних сил України, який зник на Донбасі 24 травня, потрапив в полон бойовиків. Український політв'язень Олег Сенцов, який утримується у російській в'язниці, погодився на підтримуючу терапію під час голодування. Басманний суд Москви заочно заарештував народного депутата Антона Геращенка.

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