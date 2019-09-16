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16 вересня • оновлено в 11:20
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SmakOBOZ | Салат з пекінської капусти без майонезу

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Салат з пекінської капусти без майонезу – це унікальна страва, яка має величезну кількість вітамінів, адже до її складу крім основного інгредієнту ще входить яблуко, а також морква.

Саме завдяки цим продуктам салат виходить легким, ніжним, з кислою та водночас солодкою ноткою, які вдало підкреслює пікантна заправка. Її ми, до речі, приготуємо з оливкової олії та гірчиці. Це вдале поєднання дозволить удосконалити смак салату і забезпечити його новими ароматичними відтінками.

Деталі: https://www.obozrevatel.com/ukr/food/salatyi/salat-iz-pekinskoj-kapustyi-bez-majoneza.htm?obozrevatellang=uk

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