''Слуга народу'' у Трускавці: нашестя депутатів

Майбутні депутати від партії "Слуга народу" 28 липня приїхали в курортне місто Трускавець, де для них заплановано тренінг.

З вокзалу їх на автобусах розвезли до готелів. Проживати вони будуть у найдорожчих – "Ріксос" та "Женева".

Майбутні парламентарі будуть вчитися у професорів Київської школи економіки протягом тижня з 8:30 до 21:30. Вартість такого інтенсиву не розкривається, але її обіцяли надати у фінансовому звіті партії.

Також відомо, що трускавецькі лекції – лише один із запланованих заходів для "слуг народу".

Як розповіли організатори школи для майбутніх нардепів, приблизно 5% переможців виборів від участі в тренінгу відмовилися з особистих причин. Стало також відомо, що "слуг народу" розділять на прототипи комітетів у Верховній Раді і навчать готувати документи щодо законопроектів.

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