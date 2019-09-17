''Слуга народу'' навпаки: у Польщі вийшов в прокат новий сатиричний фільм

"Політика" польського режисера Патрика Вегі за перший вікенд залучила до кінотеатрів майже мільйон глядачів. Це один з найкращих результатів в історії польського кіно. До цього рекорду перший рядок утримував фільм "Клір" (KLER - пол.) Войцеха Смажовського, який вийшов у прокат минулого року.

Цей рік у Польщі називають найкращим за касовими зборами, який приносять польські фільми. У мережі фільм Патрика Вегі "Політика", який зібрав 933 459 глядачів за перші 4 дні показу, вже порівнюють з прем’єрою "Кліру" Войцеха Смарзовського, який протягом перших трьох днів прокату переглянули ще більше -- 935 357 поляків.

У фільмі перші постаті польської політики змінили імена, проте, залишаються легко пізнаваними. Вега ж зазначає, що реальні політики "надихнули" на створення таких персонажів.

Так, "надихнули" польських кінематографістів голова правлячої партії PiS Ярослав Качиньський, колишня прем’єрка Беата Шидло та нинішній очільник уряду Матеуш Моравецький, "духовний наставник" отець Ридзик та інші представники як правлячої партії так і опозиції.

Польський журналіст Марек Серант розповів про те, як польське суспільство реагує на політичну сатиру, зокрема на політичні партії, чиїми симпатиками вони є, чи є загроза безпеці для Патрика Вегі і його близьких, про що режисер заявляв публічно та чи зможе вплинути популярність кінострічки на результати виборів у Польщі, які мають відбутися за місяць.

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