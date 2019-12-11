"Слуга народу" хоче скасувати закон про мову

Скандальний народний депутат України від "Слуги народу" Макс Бужанський заявив, що вніс до Верховної Ради України законопроєкт про скасування закону 5670-д про українську мову.

Анонс українофобської ініціативи він опублікував на своїй сторінці у Facebook, пославшись на вимоги Венеціанської комісії.

"Друзі, вніс до парламенту законопроєкт про визнання закону про державну мову таким, що втратив чинність. Про скасування закону про мову, якщо комусь зрозуміліше так. На базі нововиявлених обставин, зважаючи на рішення Венеціанської комісії. Ми всі прекрасно розуміємо, що нічого спільного із захистом і розвитком української мови чинний закон не має. Що закон цей спрямований на дискримінацію носіїв інших мов, в першу чергу, російської мови", – вибухнув обуреннями одіозний представник президентської політсили.

Також Бужанський заявив, що закон 5670-д нібито завдає шкоди Україні, виштовхуючи її громадян зі свого інформаційного поля в чуже, а також "вбиває і принижує" україномовну літературу, ставлячи її в "неконкурентне становище і не даючи їй рости".

Нардеп висловив думку, що чинний закон нібито спрямований тільки на тих, хто не хоче бачити Україну сильною, сучасною і багатонаціональною державою.

"Та й чорт із ними, я кажу не від їхньої особи. Упевнений, скасування закону про мову в чинній редакції відкриє можливість для написання дійсно вартісного документу. Широкої дискусії на цю тему між жителями сходу і заходу України, націоналістами, раціоналістами, діячами культури, представниками медіа. І новий закон відповідатиме інтересам нашої країни і європейських цінностей, про які так багато говорили автори попереднього закону. І якими вони знехтували, відверто обмеживши і принизивши права неукраїномовних громадян України, про що прямо йдеться у висновках Венеціанської комісії", – продовжив свої випади проти державної мови Бужанський.

Зазначимо, що станом на 14:11 жодних відомостей про законопроєкт Бужанського на сайті Верховної Ради не було.

Колишній віцепрем'єр-міністр з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко заявив, що така позиція може демонструвати домовленість президента України Володимира Зеленського з главою Росії Володимиром Путіним.

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