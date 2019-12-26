Слуга народу чи слуга Путіна: скандальні заяви Устенка щодо мовного закону

Народний депутат України від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував заяви народного депутата України від партії "Слуга народу" Олексія Устенка про те, що прийняття закону про мову стало основною причиною анексії Криму та введення російських окупаційних військ на територію України.

"Те, що я почув, дійсно шокувало. Я не розумію, чи це каже слуга народу чи слуга Путіна. І це ще раз демонструє, на скільки небезпечними є гібридна війна та пропаганда Російської Федерації", – заявив Олексій Гончаренко.

Він додав, що реально нічого депутатові Устенко не загрожує і правоохоронні органи не будуть займатися ним.

"Якщо би він був в Росії, і зробив подібні заяви, то там би він вже сидів у в'язниці", – зазначив Гончаренко.

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