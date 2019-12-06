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6 грудня • оновлено в 07:45
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SlowMotion - уповільнена зйомка

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Slow Motion – ефект сповільненої зйомки. Він був винайдений в 20 столітті австрійським священиком Августом Масгером. Цей стиль досягається, коли кожен кадр фільму або відеозапису захоплюється зі швидкістю, яка набагато перевищує швидкість твори.

сповільнена зйомка

сповільнена зйомка

скріншот з відео

сповільнена зйомка

сповільнена зйомка

скріншот з відео

Slow Mo активно використовується і в 2019 році. Він дозволяє створити приголомшливі ролики і знімки, вивчити певні процеси, виділити деталі і створити гарну рекламу.

сповільнена зйомка

сповільнена зйомка

скріншот з відео

сповільнена зйомка

сповільнена зйомка

скріншот з відео

Сюжет блогерів за добу подивилися майже півмільйона людей.

"У мене дивні відчуття, немов людина ніколи не повинен був би це бачити. Ми немов проникли в основу Всесвіту", - зазначив один з блогерів.

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