Слова Зеленського обурили: віце-прем'єрка пояснила причини відставки уряду

Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, коментуючи пропозицію президента України Володимира Зеленського, під час інавгураційної промови, піти у відставку уряду, зазначила, що її ці слова обурили. Вона заявила, що дуже легко закреслити велику і складну системну роботу, яку робили парламентарі, протягом своєї каденції. Закреслити ті складні і непопулярні рішення, які, за її словами, дозволили стабілізувати та вивести економіку в ріст.

Вона заявила, що виборець Зеленського очевидно чекав цієї екзекуції Верховної Ради і тому рішення, щодо дострокового припинення повноважень парламенту, сприйнялось суспільством із захопленням. За її словами, через політичну турбулентність та невизначеність, вже змінюються прогнози росту, які роблять іноземні партнери України.

Тому, на її думку, в цей час невизначеності, уряд мав би залишатись тим острівцем надійності і відповідальності, який би підготував до переходу до нового уряду всі документи і напрацювання, для того, аби реформи, які проводились протягом всього часу, були спадковими, а Україна продемонструвала стабільність і прогнозованість.

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