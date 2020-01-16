Слідству вже відомі замовники вбивства Окуєвої: екснардеп Ігор Мосійчук

Народний депутат VIII скликання Ігор Мосійчук у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував затримання ще одного підозрюваного у справі вбивства Аміни Окуєвої. Також повідомлялося, що нардеп від "Слуги народу" визнав зв'язок із підозрюваним.

"Ми не можемо навіть близько порівнювати перебіг розслідування справи про вбивство Павла Шеремета та справи про вбивство Аміни Окуєвої. Справа у тому, що справа про вбивство Окуєвої розслідувалася 2,5 роки і над нею працювали практично щодня. Тоді кримінальний блок на Київщині очолював нинішній керівник Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов. Я глибоко в темі, неодноразово спілкувався зі слідством та допомагав збирати матеріали, адже Аміна їхала до мене, коли загинула. Насправді слідству вже відомі навіть замовники цього вбивства, але, як мені пояснив сам Нєбитов, слідчим ще потрібно допрацювати матеріали разом із нашими міжнародними партнерами", - заявив Мосійчук.

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