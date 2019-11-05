Слідом за Іваном Дорном найкращого артиста Росії за версією MTV дали українці MARUV

Українська співачка MARUV отримала нагороду в номінації "Найкраща російська виконавиця" від телеканалу MTV.

Артистка приїхала за статуеткою в Севілью, де відбулася щорічна церемонія вручення премії Європейські музичні нагороди MTV EMA. Про це повідомляється на офіційному сайті премії.

Разом із MARUV за звання боролися також такі артисти: Face, Little Big, Noize MC, Zivert.

Сама співачка ніяк не відреагувала на те, що її назвали "найкращою російською співачкою". Однак це розлютило багатьох користувачів соціальних мереж, які почали шукати відповіді на запитання, чому MARUV прийняла нагороду як російська співачка і чому в її офіційному профілі про це сором'язливо змовчали.

Серед почесних гостей були присутні зірка світового футболу Кріштіану Роналду з нареченою Джорджиною Родрігес, голландська супермодель Даутцен Крус, іспанська акторка Пас Вега, пуерториканська супермодель Джоан Смоллс та інші.

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