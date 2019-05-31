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Слідчі не поспішають розслідувати причини дитячого суїциду: адвокат

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Юрист Андрей Киченок зазначив, що такого не буває, що живе дитина, і одного дня, раптово, вирішила вистрибнути з вікна. Тому, за його словами, все залежить від організації слідства і того, хто буде це робити.

Він зауважив, що сьогодні категорія справ, як доведення підлітків до самогубства через булінг збоку однолітків, нажаль не викликають у слідчих жодних ініціатив. Він говорить, що за його досвідом, лунають розмови про проведення якоїсь роботи, проте, вона не ведеться. Тому, за його словами, вся справа знаходиться в руках потерпілого і того, наскільки у людей вистачає сил і знань для організації цього процесу: через ухвалу слідчого судді вносити справу до ЄРДРу і розпочинати кримінальне провадження, погодження клопотання зі слідчим і після цього організація слідчих дій.

Головне, на його переконання, обрати такий шлях, який буде зрозумілий слідчому, бо можна витратити час, до прикладу, і на заміну слідчого.

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Андрій Кіченок
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