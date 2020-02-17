Слава Україні! У скандалі поставлена крапка
Скасування стройового статуту Збройних Сил України не означає скасування нещодавно введеного військового вітання "Слава Україні! Героям слава!".
Це питання буде регулюватися окремим документом, який розробляють Міністерство оборони і Генеральний штаб.
Про це повідомив депутат Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" Михайло Забродський, передає прес-служба партії. Він підкреслив, що між скасуванням статуту і скасуванням військового вітання немає нічого спільного.
"Основна претензія, яку висувають законотворцям – що разом зі скасуванням стройового статуту було скасовано і славне, недавно введене військове вітання "Слава Україні! Героям Слава!". Відразу хочу сказати, що скасування стройового статуту, а точніше – позбавлення його статусу закону України, не має нічого спільного з метою скасувати вітання, яке було недавно введено і вже прижилося в ЗСУ", – пояснив Забродський.
Депутат уточнив, що згідно з новим законом стара версія стройового статуту буде діяти до 1 березня, а Міністерству оборони тим же законом доручено розробити відомчий документ, який визначатиме положення, які раніше містилися в статуті. Туди входить і військове вітання.
"Особисто у мене немає ніяких сумнівів, що якщо хтось зазіхатиме на вітання... в документі, над яким зараз працюють Міністерство оборони і Генеральний штаб ЗСУ всі ці моменти будуть врегульовані", – підкреслив Забродський.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вибухнув скандал через документ, яким військовослужбовцям нібито заборонили критикувати українську владу.
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