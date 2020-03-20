Вимушена відпустка через карантин в Україні: коментар юриста

Юрист, експерт з питань трудового права Віталій Дудін в ефірі ObozTV заявив, що відправка працівників у відпустку без збереження зарплати в період карантину є грубим порушенням закону.

Юрист зазначив, що відправка працівників у неоплачувану відпустку або примус до звільнення "за власним бажанням", може розглядатися в площині не трудового законодавства, а кримінального.

Він нагадав, що стаття 172 КК України передбачає відповідальність за грубе порушення трудового законодавства.

"Якщо працівник хоче притягти роботодавця до відповідальності у вигляді фінансової санкції, треба звертатися в Держпраці. Якщо мова про притягнення до кримінальної відповідальності, треба звертатися в поліцію", - пояснив Дудін.

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