Скульптура из дерева
Деревянная скульптура всегда теплая и приятная на ощупь. Резьба по дереву – древнее ремесло, которое не потеряло актуальности в современном мире. Изменился разве что набор используемых инструментов.
Раньше они были механическими.
Скульптура из дерева
скриншот с видео
Скульптура из дерева
скриншот с видео
Резчики по дереву активно пользовались стамесками и ножами. Сейчас мастера отдают предпочтение электрическим пилам и лобзикам.
Для грубой работы мастера использует обычную электропилу, но когда требуется точность – берут более тонкий инструмент.
Скульптура из дерева
скриншот с видео
Скульптура из дерева
скриншот с видео
Производство, показанное на видео, находится во Вьетнаме.
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