Деревянная скульптура всегда теплая и приятная на ощупь. Резьба по дереву – древнее ремесло, которое не потеряло актуальности в современном мире. Изменился разве что набор используемых инструментов.

Раньше они были механическими.

Скульптура из дерева скриншот с видео

Скульптура из дерева скриншот с видео

Резчики по дереву активно пользовались стамесками и ножами. Сейчас мастера отдают предпочтение электрическим пилам и лобзикам.

Для грубой работы мастера использует обычную электропилу, но когда требуется точность – берут более тонкий инструмент.

Скульптура из дерева скриншот с видео

Скульптура из дерева скриншот с видео

Производство, показанное на видео, находится во Вьетнаме.

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