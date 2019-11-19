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19 листопада • оновлено в 08:27
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Скульптура из дерева

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Деревянная скульптура всегда теплая и приятная на ощупь. Резьба по дереву – древнее ремесло, которое не потеряло актуальности в современном мире. Изменился разве что набор используемых инструментов.

Раньше они были механическими.

Скульптура из дерева

Скульптура из дерева

скриншот с видео

Скульптура из дерева

Скульптура из дерева

скриншот с видео

Резчики по дереву активно пользовались стамесками и ножами. Сейчас мастера отдают предпочтение электрическим пилам и лобзикам.

Для грубой работы мастера использует обычную электропилу, но когда требуется точность – берут более тонкий инструмент.

Скульптура из дерева

Скульптура из дерева

скриншот с видео

Скульптура из дерева

Скульптура из дерева

скриншот с видео

Производство, показанное на видео, находится во Вьетнаме.

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