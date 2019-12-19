Головна Новини
19 грудня • оновлено в 20:49
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Скільки заробляє 42-річна акторка порно в США

65
Читати матеріал російською

Актриса Мейтленд Уорд пояснила чому покинула студію Disney заради порно. Вона заявила, що в фільмах для дорослих заробляє значно більше.

42-річна артистка зізналася, що зовсім не шкодує про свій вибір. Про це повідомляє видання Daily Beast.

Уорд згадала, що її агент був незадоволений, коли вона почала постити еротичні знімки в Instagram, тому вона почала зніматися в порно, пояснивши це бажанням бути собою. За словами знаменитості, наразі вона заробляє до 62 тисяч доларів на місяць.

Мейтленд Уорд знімалася в таких серіалах, як "Правила спільного життя", "Великий ремонт", "Зухвалі і красиві" і "Бостонська школа".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини