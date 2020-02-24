Скільки українці платитимуть за комуналку: Тетяна Бойко

Координаторка житлово-комунальних програм громадянської мережі "Опора" Тетяна Бойко у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Вона прокоментувала, скільки буде коштувати комуналка для українців найближчим часом і чому українці отримали такі високі рахунки за опалення.

"Причин дуже багато, чому платіжки за тепло зросли. Дійсно в січні ціна на газ була вища ніж у листопаді, у зв'язку з тим сам тариф трохи піднявся. Платіжка складається з тарифу помноженого на обсяг споживання. Реально платити за спожите можуть лише ті у кого стоять індивідуальний тепловий пункт, система погодного регулювання в будинку та і регулятор на батарею в квартирі. Тим, у кого цього немає постачальник нараховує стільки, скільки він нараховує, і юридичних підстав для того, щоб не платити, нема'є", - заявила Бойко.

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