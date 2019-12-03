Скільки років залишилось планеті: кліматолог

Кліматолог Світлана Бойченко у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала заяви генсека ООН щодо необхідних дій для порятунку планети. які він визначив на конференції у Мадриді.

"Це означає, що ми маємо перейти на режим зниження викидів парникових газів, та видобувати енергію альтернативними способами, щоб вийти на новий рівень використання альтернативного палива. Німеччина, наприклад, отримує всю електроенергію від альтернативних джерел, але це не означає, що ця країна повністю відмовилась від використання вуглецевого палива. Воно потрібне, в першу чергу, для хімічної промисловості. Населення планети зростає і потреби теж зростають. Треба намагатися, якщо навіть не вдасться вийти на цифри, озвучені генсеком, то треба все одно рухатися у цьому напрямку", - заявила кліматолог", -заявила кліматолог.

Вона також прокоментувала, скільки років залишилось планеті, якщо нічого не змінювати.

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