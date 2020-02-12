Скільки політична "партія-примара" коштує на чорному ринку: замміністра юстиції

Заступниця Міністра юстиції України Валерія Коломієць у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Вона прокоментувала, як міністерство юстицій реагує на наявність політичних партій. які створювались з метою продажу.

"В мінюсті не володіють точними сумами, скільки коштують партії на чорному ринку. Але ми хочемо боротися із цим явищем. Ми розуміємо, що на фоні 300+ партій, є біля 50 партій, які ми сьогодні хочемо обнулити. Є партії, які навмисно створювалися, щоб потім бути проданими, або якимось чином вплинути на результати виборів", - заявила Коломієць.

Вона заявила, що у мінюсту є розуміння, що це лише початок довгого шляху, і вони готові тримати удар, вони готові до агресії, яка виникне в наслідок створення чесного європейського виборчого процесу та виборчого кодексу.

"Виборчий процес - це гне лише право бути обраним, а і право громадянина обрати адекватного кандидата або партію", - додала Коломієць.

За її словами, цифри в 100-150 тисяч доларів за партію можуть бути цілком реальними.

Вона також розповіла, які верстви українського населення можуть розраховувати на безоплатну юридичну допомогу від держави.

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