Скільки коштуватиме хліб та картопля: прогноз аграрія

Президент асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Алекс Ліссітса заявив, що за останні роки Україна показала всьому світові, що може експортувати сільськогосподарську продукцію.

Експерт нагадав, що у 2002-2003 роках Україна імпортувала навіть зерно, а 2018 року, наприклад, Україна вже експортувала майже 50 млн тон зерна, що склало близько 18 млрд доларів і стало другим показником за всю історію України. Ліссітса вважає, що гривня стабілізувалася, дякуючи сільському господарству та аграрному експорту. За його словами, на сьогодні українські аграрії зібрали вже близько 30 млн тон зернових, що є наближенням до історичного рекорду.

Ліссітса зазначив, що в Україні також виробляється близько 20 млн тон картоплі, але 99% цієї цифри виробляють господарства населення: це присадибні ділянки, дачі, тощо. Відповідно, прогнозувати ціну на картоплю неможливо, оскільки абсолютно невідомо, скільки її посадили та скільки її зберуть. Тому такі групи товарів, як картопля, цибуля та часник не є індустріалізованими. Експерт повідомив, що на сьогодні в Україні близько 6 млн домогосподарств. За його даними, з 20 млн тон картоплі, які щороку виробляються в України, половина або гниє, або не долежує до весни. Тому бізнес сьогодні не інвестує в ці напрямки, заявив Ліссітса, - конкурувати з бабусями та дідусями з села неможливо. Цього року експет не передбачає серйозних проблем з цінами на картоплю.

Минулого року, за словами Ліссітси, був рекордний врожай: українці зібрали більше ніж 70 млн тон зернових та олійних культур. Цього року експерт передбачає близький до цієї цифри результат. Тому передумов, щоб зростали ціни на хліб, на думку аграрія, немає.

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