Скільки коштуватиме Британії вихід з ЄС: експерт-міжнародник

Експерт-міжнародник Володимир Воля у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував, скільки коштуватиме Великобританії вихід з Євросоюзу.

"Були тривожні очікування, але що таке втрати через невизначеність? Це втрати через те, що офіси великих корпорацій вирішили не чекати цього моменту, а перевезти свої офіси на континент, а друга складова, це очікування, які стосуються різних індексів. І курс фунта обвалився, і індекси акцій деяких британських компаній. І цей процес ще триватиме. Тут питання, чи усі суб'єктивні прогнози підтвердяться, чи ні", - заявив Воля.

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